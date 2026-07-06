Incendio en Santa Fe descubre cultivo ilegal de marihuana en vivienda

Un incendio en una vivienda de Santa Fe reveló un cultivo ilegal de marihuana, llevando a la detención de su morador de 31 años.

Hoy 04:36

Un operativo de emergencia por un incendio doméstico en Santa Fe derivó en un importante hallazgo relacionado con el cultivo de drogas. Este incidente ocurrió el sábado, cuando los Bomberos Zapadores respondieron a un llamado de alerta sobre un fuego en una propiedad ubicada en calle Almonacid al 5.400, en el barrio Liceo Norte.

La situación se presentó alrededor de las 13:30 horas, cuando vecinos reportaron una densa columna de humo que emergía de la vivienda. En un primer momento, los oficiales de Orden Público de la Unidad Regional I llegaron al lugar y solicitaron el apoyo de bomberos para extinguir el fuego.

Tras el exitoso control de las llamas, los bomberos comenzaron a realizar pericias técnicas para determinar el origen del incendio. Fue en ese proceso que descubrieron una plantación de cannabis en el interior de la casa, lo que inmediatamente transformó la situación en un caso penal.

Dentro de la vivienda, los especialistas hallaron un sistema acondicionado para el cultivo de una cantidad no especificada de plantas de cannabis, lo que llevó a la detención del morador, un hombre de 31 años identificado como N. R.

Los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron convocados para asegurar el secuestro de las especies vegetales y profundizar las investigaciones. Este hallazgo ha reactivado preocupaciones sobre los viveros indoor en barrios residenciales, que a menudo funcionan con conexiones eléctricas clandestinas, aumentando el riesgo de incendios.

La situación fue notificada al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), aunque el futuro procesal del detenido y las diligencias judiciales están en espera. Los peritos avanzan en el conteo y pesaje del material incautado, lo que será crucial para determinar el rumbo del expediente judicial.

Mientras el detenido permanece en dependencias policiales bajo imputación por infracción a las leyes de estupefacientes, los bomberos completan un informe técnico para establecer las causas del incendio que reveló esta plantación de marihuana en el norte de Santa Fe.