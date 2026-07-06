El municipio firmó un convenio con la “Asociación Civil Haciendo Camino” para enfrentar la vulnerabilidad social

El acuerdo busca impulsar acciones conjuntas para el desarrollo integral de la infancia y mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad en distintos barrios de la ciudad.

Hoy 15:00

La Municipalidad de La Banda firmó un convenio de cooperación con la “Asociación Civil Haciendo Camino” cuya alianza se establece bajo la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani atendiendo a la necesidad de generar cambios sostenibles en el tiempo para mitigar la vulnerabilidad social presente en diferentes sectores de la ciudad.

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Participaron de la firma de este convenio de cooperación mutua la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; la escribana Municipal, María Laura Tula Rizo; y el director de la asociación, Matías Mas.

El foco principal del acuerdo es el desarrollo integral de la infancia y el fortalecimiento de la calidad de vida de las familias bandeñas, por lo que el municipio se compromete a conectar a la asociación civil con las diferentes secretarías y dependencias de la comuna.

En este sentido, el municipio se compromete a agilizar la gestión de recursos frente a emergencias o necesidades detectadas en los barrios y colaborar en el diseño, logística y ejecución de eventos especiales alineados con los objetivos de la ONG, aportando estructura pública cuando los proyectos requieran mayor alcance comunitario o algún tipo de aporte técnico.

Cabe destacar, que Haciendo Camino es una asociación civil con fuerte arraigo en el Norte argentino (especialmente en Santiago del Estero) dedicada a combatir la vulnerabilidad y la desnutrición infantil mediante programas de estimulación temprana, nutrición, talleres de oficios para madres y clases de apoyo escolar con un enfoque en el abordaje familiar continuo.