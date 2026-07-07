Karol G comparte un emotivo mensaje sobre su estado emocional

Karol G compartió un profundo mensaje en redes sociales que conmovió a sus seguidores y generó interés por su gira mundial.

Hoy 06:23

Karol G reapareció en sus historias de Instagram el 4 de julio de 2026, tras un largo periodo de silencio en redes sociales, para compartir un mensaje emotivo con sus seguidores.

En su publicación, la artista expresó: “Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio”, lo que demuestra su deseo de abrirse emocionalmente con su público.

Karol G también habló sobre su expectativa por su próxima gira, titulada Viajando Por El Mundo Tropitour. En su mensaje, escribió en mayúsculas: “QUE SE NOS VA A SALIR EL CORA DE LA FELICIDAD, DE LA MAGIA, DE LA ENERGÍA SE NOS VA A SALIR EL CORA DE ORGULLO Y DEL AMOR CON TODO LO QUE LLEVAMOS MESES PREPARANDO PARA USTEDES”.

Este tour mundial está programado para recorrer Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, concluyendo en julio de 2027, lo que ha generado un gran entusiasmo entre sus seguidores.

Entre las ciudades incluidas en el itinerario se encuentran Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima, São Paulo y Sevilla, entre otras, lo que promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de la artista.

Karol G cerró su mensaje con una reflexión personal, indicando que aún sentía “un nudote en la garganta” y que hay lágrimas que surgen “cuando el alma entiende que todo valió la pena”, acompañado de una imagen donde se la ve claramente emocionada.