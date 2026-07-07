Leonardo DiCaprio y Christian Bale protagonizarán la secuela de "Heat"

‘Heat 2’ define su elenco principal y avanza hacia la preproducción Leonardo DiCaprio y Christian Bale encabezarán la esperada secuela dirigida por Michael Mann, que comenzaría a rodarse en otoño bajo el sello de Amazon MGM Studios.

Hoy 06:41

Durante meses se ha hablado del posible reparto de la esperada secuela de Heat, un proyecto que contará con el respaldo de United Artists, perteneciente a Amazon MGM Studios, y no de Warner Bros., como ocurrió con la película original de 1995.

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El elenco, tal como se anticipaba, estará liderado por Leonardo DiCaprio y Christian Bale. El propio Bale confirmó recientemente, durante la promoción de ¡La novia!, que formará parte del proyecto, aunque sin precisar su rol. Una de las razones habría sido la indecisión de DiCaprio sobre qué personaje interpretar.

Según informó The Wrap, DiCaprio finalmente tomó una decisión, lo que permite avanzar con la preproducción y organizar el cronograma de rodaje, previsto para el próximo otoño. De acuerdo con ese medio, el actor interpretará a Chris Shiherlis, personaje que en la película original encarnó Val Kilmer, mientras que Bale asumirá el rol de Vincent Hanna, interpretado en 1995 por Al Pacino.

Además, se suma la participación de Adam Driver y Stephen Graham. Driver interpretará a Otis Wardell, el antagonista de la historia, mientras que Graham dará vida a Neil McCauley, personaje originalmente interpretado por Robert De Niro.

Si bien desde Amazon MGM Studios señalaron que aún no hay contratos firmados, el compromiso de los cuatro actores con el proyecto sería firme, por lo que, salvo imprevistos, su participación está prácticamente asegurada.

Heat 2 será escrita y dirigida por Michael Mann, quien también producirá junto a Jerry Bruckheimer, Nick Nesbitt y Scott Stuber, ex presidente de Netflix Films. Stuber se incorporó a Amazon MGM Studios en 2024 para liderar el relanzamiento de United Artists, la histórica productora fundada en 1919.

La película está basada en la novela del propio Mann, coescrita con Meg Gardiner, y propone una historia original que se desarrolla antes y después de los hechos del film de 1995.

La trama retoma la historia un día después del final de la película original: Chris Shiherlis se encuentra escondido en Koreatown, herido y tratando de escapar de Los Ángeles, mientras es perseguido por el detective Vincent Hanna. Horas antes, Hanna había abatido a Neil McCauley en un tiroteo cerca de una pista de aeropuerto. Ahora, su objetivo es capturar o eliminar al último sobreviviente de la banda.

La historia también retrocede a 1988, siete años antes, cuando McCauley, Shiherlis y su equipo recorren la Costa Oeste, la frontera con México y Chicago realizando golpes de alto riesgo, acumulando dinero y viviendo al límite.

Cabe destacar que Bale y Graham ya trabajaron con Mann en Enemigos públicos, mientras que Driver protagonizó Ferrari, la más reciente película del director.