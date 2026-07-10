La embajadora de la República Libanesa en Argentina ya está en Santiago del Estero

Sonia Abou Azar desarrollará una intensa agenda de actividades durante este viernes 10 y sábado 11 de julio, en la Madre de Ciudades.

Hoy 10:40

Sonia Abou Azar, Embajadora de la República Libanesa en Argentina, llegó esta mañana a Santiago del Estero y desarrollará con una intensa agenda de actividades, durante este viernes 10 y sábado 11 de julio en la Madre de Ciudades.

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La diplomática arribo a la provincia en horas de la mañana por vía aérea. Al mediodía visitará Casa de Gobierno, donde será recibida protocolarmente por el gobernador Elías Suárez; lo propio ocurrirá en la Legislatura; y en la Municipalidad, con la intendenta Norma Fuentes. Asimismo, también recibió el saludo protocolar del senador nacional José Emilio Neder, entre otras autoridades.

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Continuando con su agenda del viernes 10, a las 20hs. asistirá en la Catedral Basílica a la misa de entronización de la imagen de San Charbel Makhlouf, religioso maronita libanés canonizado en 1977.

Cabe consignar que a dicha celebración de fe y devoción del primer santo libanés también asistirá Juan Habib Chamieh, prelado libanés actual eparca de Buenos Aires de la Iglesia católica maronita desde el 22 de noviembre de 2019.

En tanto que el sábado 11, a las 10hs., la embajadora Sonia Abou Azar visitará la sede de Casa Libanesa Santiago del Estero, ubicada en calle Güemes 88 de ciudad Capital, donde mantendrá un encuentro con miembros de la colectividad.