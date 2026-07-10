Preocupación en Inglaterra: Declan Rice en duda para enfrentar a Noruega por un virus

El volante fue aislado del resto del plantel por un cuadro estomacal y está en duda su presencia para los cuartos de final del Mundial.

Hoy 16:09

A un día del cruce ante Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección de Inglaterra recibió una noticia inesperada: Declan Rice fue aislado del resto del plantel por un virus estomacal y su presencia para el partido quedó en duda.

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El mediocampista de Arsenal no pudo entrenarse con normalidad y encendió las alarmas en el cuerpo técnico inglés, que sigue de cerca su evolución antes de definir si estará disponible para el duelo decisivo. Según medios británicos, Rice ya arrastraba molestias físicas en los isquiotibiales y la zona lumbar, situación que se agravó con este cuadro viral.

Como medida preventiva, el futbolista fue separado del grupo para evitar posibles contagios dentro de la concentración. La preocupación no pasa solo por su estado físico, sino también por el impacto que una propagación del virus podría tener en el plantel en una instancia clave del torneo.

La posible ausencia de Rice sería un golpe importante para Inglaterra. El volante disputó cuatro de los cinco partidos del seleccionado en esta Copa del Mundo y aportó una asistencia frente a Croacia durante la fase de grupos. Su única suplencia fue en la última fecha de esa instancia, ante Panamá.

El problema se suma a otras bajas y preocupaciones físicas dentro del equipo inglés. Jordan Henderson quedó descartado para lo que resta del Mundial luego de fracturarse la muñeca durante los festejos posteriores al triunfo ante México en octavos de final.

El partido entre Inglaterra y Noruega se jugará el sábado 11 de julio, desde las 18.00, hora argentina, en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida. El ganador se clasificará a las semifinales del Mundial.

Del otro lado del cuadro aparece la Selección Argentina como posible rival. Si el equipo de Lionel Scaloni supera a Suiza e Inglaterra hace lo propio ante Noruega, ambos seleccionados se enfrentarán el miércoles 15 de julio por un lugar en la final.

Con Rice entre algodones, Inglaterra afronta las horas previas al cruce con una preocupación inesperada. El equipo buscará recuperar a una de sus piezas más importantes para enfrentar a una Noruega que llega con Erling Haaland como principal amenaza.