La polémica mano de Rodri que reclamó Bélgica y que el VAR no revisó ante España

El conjunto belga pidió penal por una acción dentro del área en el segundo tiempo, pero Michael Oliver dejó seguir y no fue convocado por el VAR. La jugada tuvo poca repercusión en los principales medios españoles.

Hoy 20:53

España venció 2-1 a Bélgica y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, pero el partido también dejó una jugada polémica que pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro. El conjunto belga reclamó una posible mano de Rodri dentro del área, aunque el árbitro inglés Michael Oliver no sancionó penal y el VAR tampoco lo llamó a revisar la acción.

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La jugada ocurrió a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Nicolas Raskin desbordó por la banda izquierda y envió un centro al área. Aymeric Laporte despejó la pelota y, en la continuidad de la acción, el balón impactó cerca de la axila de Rodri y rozó uno de sus brazos.

De inmediato, los jugadores de Bélgica pidieron penal, pero Oliver dejó seguir el juego. La acción tampoco derivó en una revisión en campo, ya que desde el VAR no convocaron al juez principal para observar la jugada en el monitor.

La decisión generó malestar en el equipo belga, que en ese momento buscaba recuperar terreno en un partido parejo y de máxima tensión. Finalmente, España terminó imponiéndose sobre el cierre con un gol de Mikel Merino, después de un rebote del arquero Senne Lammens.

La jugada tuvo escasa repercusión en los principales medios españoles. Marca fue uno de los pocos que mencionó la polémica al citar un análisis arbitral que sostuvo: “Al venir de un rebote no se puede pitar penalti”.

Más allá de esa explicación, el episodio pasó casi desapercibido en la prensa de España y tuvo mucho menos debate que otras acciones del encuentro.

De hecho, Mundo Deportivo centró su atención en otra jugada polémica, pero a favor de España: una posible mano de Nathan Ngoy tras un remate de Álex Baena. En esa acción, la pelota impactó en el brazo del defensor belga, aunque lo tenía pegado al cuerpo, por lo que tampoco se sancionó penal.

El triunfo dejó a España entre los cuatro mejores del Mundial y con la clasificación a la semifinal ante Francia, pero el reclamo belga por la mano de Rodri quedó como una de las grandes discusiones arbitrales del cruce de cuartos.