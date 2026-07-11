Los candidatos del FCU dialogaron con vecinos del barrio Villa Griselda

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones municipales del 2 de agosto, los postulantes del Frente Compromiso y Unidad encabezaron un encuentro con vecinos, recorrieron el barrio y compartieron las principales propuestas del espacio para la ciudad de La Banda.

Hoy 10:08

En el marco de la campaña de cara a las próximas elecciones municipales del 2 de agosto, la candidata a viceintendenta del Frente Compromiso y Unidad (FCU), Dra. Victoria Torres, participó en una reunión con vecinos del barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda.

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La actividad se realizó el miércoles a la tarde dónde también participaron otros referentes de este espacio político que dialogaron con los vecinos durante la reunión y después de la misma, al realizar una caminata por el sector donde fueron recibidos por varios vecinos.

Durante la reunión, la Dra. Victoria Torres destacó lo siguiente: “Hoy vine al barrio Villa Griselda como ciudadana bandeña y como candidata a viceintendente del Frente Compromiso y Unidad, y vengo para comprometerme con cada uno de los vecinos.

La ciudad necesita seguir creciendo, necesita obras que cambien la calidad de vida de los ciudadanos bandeños y esas obras sólo serán posibles a partir de una gestión transparente como la que viene desarrollando el intendente Roger Nediani.

Esto es les quiero transmitir a todos los vecinos, que ustedes sepan que los últimos cuatro años, hemos contado con un intendente cuya única preocupación ha sido el bien común de todos los ciudadanos.

Luchar para que cada servicio llegue a los barrios y realizar las obras que necesita cada sector para lograr una mejor calidad de vida en cada una de las comunidades que conforman la ciudad de La Banda”.

Agregó: “Todos sabemos que los últimos cuatro años fueron muy difíciles en lo económico y lo social a nivel nacional. Sin embargo, el intendente Roger Nediani ha podido gestionar con transparencia más de 300 cuadras de pavimento, más de 100 cuadras de cordón cuneta y obras de desagües que han sido fundamentales para que la ciudad no se inunde como antes cada vez que llovía.

Estas obras han cambiado la vida de los ciudadanos bandeños. Además, el intendente sigue apostando por la cultura, por la educación y por la salud.

Ustedes saben bien que aquí cerca tenemos un jardín de infantes municipal, el cual el intendente lo cuida como si fuese su propia casa. Por eso,

constantemente está luchando para seguir haciendo obras para que los niños tengan un lugar de calidad para estudiar, que sea público y gratuito.

Así que yo les pido, que este 2 de agosto, acompañemos al único candidato 100% bandeño, que nos va a defender a cada uno de nosotros y que es la única garantía de que La Banda seguirá mejorando con más obras y servicios.

No olvidemos todo lo que el intendente Nediani hizo por los bandeños estos últimos años al frente del municipio. Tengamos memoria y luchemos con orgullo para continuar mejorando juntos la ciudad de La Banda”.

Luego, durante la caminata, los candidatos compartieron las principales iniciativas del Frente Compromiso y Unidad y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto a la comunidad, fortaleciendo el contacto permanente con los distintos barrios de la ciudad.

Desde el FCU destacaron la importancia de estos encuentros, que permiten mantener un vínculo cercano con los vecinos y conocer de primera mano las demandas de cada sector, con el objetivo de seguir construyendo una ciudad con mayor participación y desarrollo para todos.