Andrea del Boca habló de los rumores sobre una posible cita con un ex Gran Hermano

La actriz fue protagonista de un momento inesperado en La noche de los ex Gran Hermano al hablar del jugador que buscó acercarse a ella y revelar si pasó realmente algo entre ambos.

Hoy 10:13

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca quedó en el centro de una inesperada historia de atracción, con gestos románticos, canciones dedicadas y distintas demostraciones de afecto por parte de uno de los jugadores del reality: Eduardo Carrera. El participante que protagonizó esta particular situación no ocultó desde el comienzo sus intenciones de acercarse a la actriz y conquistarla.

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Ahora, ya fuera del aislamiento del programa, la icónica heroína de telenovelas fue consultada sobre la posibilidad de mantener un vínculo con él en la vida real y hasta de aceptar una invitación para verse lejos de las cámaras.

El momento se dio durante la visita de Andrea del Boca a La noche de los ex (Telefe), donde uno de los integrantes del panel decidió preguntarle directamente por el supuesto “shippeo” que había nacido dentro de la casa más famosa del país. “El primero de esta generación dorada fue Eduardo y Andrea. Ahora que están afuera, ¿podrías aunque sea salir a comer con él?”, le plantearon a la actriz.

La consulta generó una reacción inmediata en la invitada, quien mostró cierta sorpresa y hasta se cubrió el rostro con sus manos ante la pregunta. La situación se volvió aún más divertida cuando Nacho Castañares intervino con una pregunta picante sobre un supuesto acercamiento del participante fuera del programa: “¿Es cierto que te fue a ver al hotel?”.

Entre risas y comentarios del estudio, Andrea del Boca intentó responder con cautela y aclaró: “No, no sé nada. No, aparte, la verdad es que estoy un poco aislada. Él decía que era el Paul Newman argentino”.

Luego, frente a las bromas del panel, la actriz explicó su postura y dejó entrever que no había avanzado en ese vínculo dentro del reality. “Lo intenté y todo, pero no arrancaba. Arranca o no arranca”, expresó con humor.

En ese contexto, Romina Uhrig decidió insistir sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos fuera de la pantalla y le preguntó si, en caso de que Eduardo Carrera la buscara, tendría alguna oportunidad: “Andre, si te busca ahora afuera, ¿tiene chance? Una, aunque sea invitarte a cenar, ¿qué le decís? Porque él está muy enganchado”.

Ante esa consulta, Andrea del Boca fue contundente y marcó distancia sobre quién debería dar el primer paso. “A ver, yo ya estoy fuera de juego, o sea que yo puedo sentarme a cenar, hasta tomar un café con Sol, mirá lo que te digo”, respondió.

Cabe recordar que, durante los primeros días de abril, la actriz había sido noticia dentro de Gran Hermano Generación Dorada cuando Eduardo Carrera le realizó una declaración de amor en medio de una actividad grupal. El gesto había generado repercusión entre sus compañeros y también una reacción inesperada de Solange Abraham, quien expresó su incomodidad frente a la actitud de su propio aliado dentro del juego.