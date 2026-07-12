Milei prepara una nueva etapa de reformas económicas y apuesta a acuerdos políticos para fortalecer su gestión

Con un clima de mayor optimismo en la Casa Rosada, el Presidente avanza en cambios económicos, busca eliminar las PASO y negocia alianzas con gobernadores para consolidar su estrategia de cara al próximo año electoral.

Hoy 08:08

Javier Milei atraviesa un momento de mayor tranquilidad dentro de la gestión nacional. Según fuentes del oficialismo, el mandatario considera que varios de los problemas políticos y económicos que marcaron los últimos meses comienzan a encauzarse, lo que le permitió enfocarse en la agenda de reformas que pretende impulsar tras el receso invernal del Congreso.

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Entre las principales iniciativas figuran la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una nueva Ley de Mercado de Capitales, cambios vinculados al presupuesto nacional y la revisión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Desde el equipo económico sostienen que estos proyectos buscan fortalecer la confianza de los mercados, incentivar inversiones de largo plazo y generar condiciones para que parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal.

En el Gobierno también observan con optimismo la evolución de algunos indicadores financieros. En la Casa Rosada creen que el riesgo país podría continuar descendiendo y destacan que la estabilidad del equipo económico, encabezado por Luis Caputo, aporta previsibilidad para el financiamiento del Estado y del sector privado.

No obstante, distintas consultoras privadas advierten que el desafío no se limita al acceso al crédito, sino que dependerá de la capacidad para acumular reservas, sostener el financiamiento de la deuda y atravesar un año electoral sin sobresaltos que afecten la estabilidad financiera.

La eliminación de las PASO, una prioridad presidencial

En el plano político, Milei mantiene como uno de sus principales objetivos la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cerca del Presidente aseguran que considera innecesario ese mecanismo electoral y sostiene que representa un gasto que el Estado puede evitar.

Aunque el oficialismo todavía no reúne los votos suficientes para aprobar esa reforma, en el Gobierno confían en que podrán construir los consensos necesarios mediante negociaciones parlamentarias y acuerdos políticos con distintos sectores.

Acuerdos con gobernadores y estrategia electoral

De cara al próximo calendario electoral, La Libertad Avanza modificó parte de su estrategia territorial. Si bien el espacio mantendrá presencia en todas las provincias donde sea posible competir, también buscará cerrar entendimientos con gobernadores para fortalecer la posición del oficialismo sin resignar identidad política.

Dentro del espacio libertario consideran que estos acuerdos permitirán consolidar una mayor representación legislativa y evitar escenarios que compliquen la gobernabilidad, una situación que, según reconocen algunos dirigentes, generó dificultades durante los primeros meses del año.

Las provincias donde ya existen antecedentes de entendimientos políticos, como Chaco, Entre Ríos, Mendoza y San Luis, aparecen como modelos para futuras negociaciones.

Reacomodamiento interno en la Casa Rosada

En paralelo, el Gobierno también avanza en una reorganización de su esquema de comunicación y conducción política. El secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, asumió un rol central en el vínculo con la prensa, mientras que el vocero presidencial Adrián Ravier quedó a cargo de la comunicación oficial cotidiana.

Al mismo tiempo, continúan los movimientos dentro del oficialismo para fortalecer la coordinación entre los distintos sectores del Gobierno y preparar la estrategia electoral con vistas al próximo año, en un escenario donde la prioridad sigue siendo consolidar el programa económico y garantizar la gobernabilidad.