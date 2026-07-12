Javier Milei celebró el pase de Argentina a semifinales con un efusivo mensaje en redes sociales

El Presidente festejó la victoria de la Selección ante Suiza con una publicación en X y volvió a expresar su emoción por el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni. La Albiceleste enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.

Hoy 08:07

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también tuvo su festejo en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei utilizó su cuenta personal de X para celebrar el triunfo por 3 a 1 frente a Suiza con un breve pero contundente mensaje: "¡VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!".

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La publicación fue realizada apenas terminó el encuentro y rápidamente se viralizó entre los usuarios de la red social, quienes compartieron el entusiasmo por el pase del conjunto dirigido por Lionel Scaloni a la próxima instancia del certamen.

El partido fue intenso y se definió en el tiempo suplementario. Luego del empate 1 a 1 durante los 90 minutos, con goles de Alexis Mac Allister para Argentina y Dan Ndoye para Suiza, la Albiceleste logró inclinar la balanza en el alargue.

A los 112 minutos, Julián Álvarez marcó un gol de gran factura tras una asistencia de José Manuel López, mientras que Lautaro Martínez sentenció el resultado en tiempo de descuento para sellar la clasificación.

Con este triunfo, Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) por un lugar en la final. La otra semifinal será protagonizada por Francia y España, que jugarán el martes 14 de julio.