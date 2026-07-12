Pakistán pidió a Irán moderación y reiteró que el diálogo es la única salida al conflicto regional

El canciller paquistaní mantuvo una conversación telefónica con su par iraní, en la que expresó la necesidad de actuar con prudencia y apostó por la diplomacia para preservar la estabilidad en Medio Oriente.

Hoy 08:10

El Gobierno de Pakistán instó a Irán a actuar con moderación en medio de la creciente tensión regional y reiteró que la vía diplomática es el único camino posible para resolver los conflictos.

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El planteo fue realizado por el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, durante una conversación telefónica que mantuvo el domingo con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, según informó la Cancillería de Pakistán en un comunicado oficial.

Durante el diálogo, ambos funcionarios analizaron la evolución de la situación en la región e intercambiaron opiniones sobre el escenario actual y los desafíos que enfrenta Medio Oriente.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní señalaron que Dar reafirmó la postura de su país en favor del diálogo y la diplomacia, al considerar que constituyen la única alternativa viable para resolver las diferencias entre los Estados y alcanzar una paz duradera.

Pakistán insistió en la necesidad de evitar una escalada del conflicto, al sostener que la moderación y las negociaciones son fundamentales para preservar la estabilidad regional en un contexto de creciente incertidumbre internacional.