Milei reúne a los legisladores de LLA para acelerar la reforma del Banco Central

El Presidente recibirá este lunes a diputados y senadores libertarios en la Casa Rosada para explicar los alcances del proyecto que busca modificar la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa ingresará al Congreso en los próximos días.

Hoy 22:21

Javier Milei encabezará este lunes una reunión con los legisladores nacionales de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde buscará acelerar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), uno de los proyectos centrales de su programa económico.

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El encuentro está previsto para las 15 y contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Allí, el mandatario explicará los principales lineamientos de la iniciativa que será enviada al Congreso en los próximos días.

La propuesta apunta a reforzar la independencia del Banco Central y establece que el organismo tenga como único objetivo preservar el valor de la moneda. Entre los cambios previstos, prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional por parte del BCRA, modifica el tratamiento de las utilidades y elimina las letras intransferibles.

En los últimos días, Milei volvió a defender la reforma y aseguró que permitirá terminar con décadas de utilización política del organismo monetario. "Hay que prohibir explícitamente el financiamiento del Banco Central para financiar al Tesoro. La política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos", sostuvo.

Además, el Presidente afirmó que quienes vulneren la autonomía del Banco Central deberían enfrentar consecuencias penales. "El directorio del Banco Central que avale eso debería ir preso, el Poder Ejecutivo responsable debería ir preso y también diputados y senadores que hagan este tipo de desastres", expresó.

La reforma comenzó a tomar forma durante una reunión que Milei mantuvo días atrás en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, donde avanzaron en la redacción del proyecto.

El Gobierno considera que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las principales prioridades legislativas para el segundo semestre, junto con la reforma política, los cambios en el régimen de Zona Fría y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La última modificación de la Carta Orgánica del BCRA fue sancionada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aquella reforma amplió las facultades del organismo para asistir financieramente al Estado, habilitó un mayor uso de las reservas internacionales y otorgó nuevas herramientas para intervenir en el sistema financiero. La iniciativa impulsada por Milei busca revertir esos cambios y limitar de manera estricta la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.