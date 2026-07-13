Las razones científicas por las que las mujeres sienten más frío que los hombres

La ciencia ha establecido que las mujeres sienten más frío que los hombres debido a diferencias biológicas en la temperatura corporal y el metabolismo.

13/07/2026

Las mujeres sienten más frío que los hombres y este fenómeno tiene fundamentos científicos claros. La diferencia en la sensibilidad térmica entre sexos no es solo una percepción, sino que está ligada a factores fisiológicos y metabólicos.

Uno de los principales aspectos a considerar es que el músculo genera calor, y los hombres suelen tener una mayor masa muscular en comparación con las mujeres. Esta diferencia en la composición corporal permite a los hombres producir más energía térmica, incluso en estado de reposo.

Adicionalmente, las mujeres presentan un metabolismo basal más bajo, lo que implica que, aun estando en las mismas condiciones ambientales y vestimenta, su cuerpo produce menos calor de base, incrementando la sensación de frío.

El flujo sanguíneo y las hormonas también juegan un rol crucial en esta percepción térmica. El estrógeno puede causar la dilatación de los vasos sanguíneos en la piel, facilitando la pérdida de calor. A su vez, la progesterona puede elevar la temperatura interna, pero también disminuir la circulación en extremidades, lo que provoca que muchas mujeres experimenten manos y pies fríos en situaciones templadas.

Durante el ciclo menstrual o la menopausia, los efectos hormonales varían, lo que explica por qué algunas mujeres toleran mejor el frío en determinados momentos que en otros.

A pesar de que las mujeres tienden a tener un mayor porcentaje de grasa corporal, este tejido no contribuye a la generación de calor. Su función principal es la protección de órganos internos, mientras que la verdadera fuente de calor proviene de la masa muscular, que es más efectiva en la producción de energía térmica.

Asimismo, los ambientes laborales y públicos, como oficinas y aeropuertos, están diseñados con estándares de temperatura que consideran el metabolismo masculino. Esto ha llevado a que las mujeres se sientan incómodas en temperaturas que son adecuadas para los hombres, sugiriendo que la temperatura ideal para ellas podría ser entre dos y tres grados más alta.

Es importante aclarar que la mayor sensibilidad al frío en las mujeres no es una cuestión de resistencia, sino de biología. Conocer estas diferencias permite adoptar estrategias adecuadas, como realizar ejercicio para aumentar la masa muscular y mejorar la circulación, así como vestir en capas y ajustar la temperatura de los espacios según las necesidades individuales.