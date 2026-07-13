Inde Navarrette también suena como posible Rogue en el reinicio de X-Men

La actriz de Obsession estaría en la mira de Marvel Studios mientras avanza el proceso de selección del elenco para la esperada película de X-Men.

Hoy 13:00

El desarrollo del reboot de X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa generando expectativas, especialmente en torno a su elenco. En las últimas horas, surgieron rumores que vinculan a la actriz Inde Navarrette como posible candidata para interpretar a Rogue, uno de los personajes más populares del equipo mutante.

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Las versiones comenzaron a tomar fuerza luego de que la propia Navarrette revelara en una entrevista reciente que mantuvo reuniones con varios directores mientras analiza sus próximos proyectos. Entre ellos se encuentra Jake Schreier, quien dirigirá la nueva película de X-Men para Marvel Studios.

Si bien no hay confirmaciones oficiales, distintos reportes indican que el estudio estaría acelerando el proceso de casting y que Navarrette estaría siendo considerada para el papel de Rogue. En paralelo, también trascendió que Millie Bobby Brown habría iniciado conversaciones con Marvel para un rol aún no especificado.

El proyecto de X-Men no comenzaría su rodaje hasta el próximo año, aunque se espera que la preproducción se inicie antes de que finalice 2026. En ese contexto, el estudio estaría intensificando la búsqueda del elenco principal que dará vida a la nueva generación de mutantes.

Según rumores, la formación base incluiría a los personajes clásicos de los cómics como Cyclops, Jean Grey, Beast, Angel e Iceman. A ellos se sumarían figuras como Rogue, Mystique, Gambit y Jubilee en distintos niveles de participación.

Otros nombres que circulan en torno al casting incluyen a Hunter Schafer como posible Mystique y a Cynthia Erivo como Storm. También se mencionó a Odessa A’zion como alternativa para Rogue y a Wagner Moura en el rol del villano Mr. Sinister.

Inde Navarrette

Por su parte, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, adelantó que la nueva película tendrá un enfoque orientado a un público más joven. Además, destacó la elección de Schreier como director, subrayando su capacidad para trabajar con dinámicas de personajes y conectar con audiencias contemporáneas.

A pesar de la gran cantidad de rumores, Marvel aún no ha realizado anuncios oficiales sobre el elenco, por lo que se espera que en los próximos meses comiencen a confirmarse los primeros nombres de esta ambiciosa producción.