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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 20º
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Allanamientos en San Miguel de Tucumán tras robo a mano armada

La investigación se inició tras el asalto a un hombre en San Miguel de Tucumán, donde le fue robada una motocicleta.

Hoy 17:34

El pasado domingo, en un operativo coordinado, efectivos de la Comisaría Seccional 13 llevaron a cabo varios allanamientos en San Miguel de Tucumán, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante estas acciones, se logró el secuestro de teléfonos celulares y una prenda de vestir, elementos que son considerados de interés probatorio para la investigación de un robo agravado.

La causa se originó a partir de la denuncia presentada por un hombre que fue víctima de un asalto cuando descendía de su motocicleta en la intersección de avenida Amador Lucero y Benigno Vallejo.

Según el relato de la víctima, fue abordado por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas, quienes, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron su vehículo.

Los elementos recuperados durante los allanamientos han sido puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, que tiene a su cargo la investigación del caso.

Este tipo de operativos es fundamental para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la región.

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