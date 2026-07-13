La Peña de los Bombos vuelve al Club Juventud este fin de semana

El tradicional encuentro folclórico de Santiago del Estero regresa al Club Juventud con artistas invitados y actividades que celebran el 473° aniversario de la ciudad, combinando música, cultura y festejos populares.

Hoy 17:30

En el marco del 473° aniversario de Santiago del Estero, el Club Juventud se prepara para recibir la quinta edición de La Peña de los Bombos, que se realizará este sábado 18 de julio desde las 21 horas. El evento consolida el regreso de las grandes peñas y espectáculos folclóricos a uno de los escenarios históricos de la ciudad, gracias al crecimiento sostenido de su convocatoria en los últimos años.

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Organizada por La Ronda Legüera, junto a Yago Saavedra y Yesi Figueroa, la peña continúa la tradición de la Marcha de los Bombos, reuniendo a músicos, vecinos y turistas de distintos puntos del país. Este encuentro forma parte de la agenda cultural del Mes de Santiago y se destaca como un espacio de integración y preservación de la identidad vinculada al bombo legüero y al folclore santiagueño.

La edición 2026 tendrá un contexto especial: la noche del sábado precede a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, prevista para el domingo, y se suma a los festejos por el Día del Amigo, proyectando una mayor presencia de visitantes que disfrutarán de la cultura y el turismo local durante el fin de semana.

Entre los artistas confirmados se encuentran Peteco Carabajal, El Vislumbre del Esteko, Roxana Carabajal, Cuti Carabajal, Demi Carabajal, Juan Saavedra, Sandra Farías, Dúo Paycuna y La Ronda Legüera, junto a otros invitados especiales.

Para consultas e información sobre entradas y horarios, los interesados pueden comunicarse al 11 5959-7833 o al 385 313-0745, y seguir las novedades en Instagram en la cuenta oficial @lapeniadelosbombossgo.