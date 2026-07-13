El impresionante récord que alcanzará el Dibu Martínez ante Inglaterra

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El impresionante récord que alcanzará el Dibu Martínez ante Inglaterra

El arquero argentino sigue haciendo historia en el arco de la Selección.

Hoy 17:36

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá un condimento especial para Emiliano “Dibu” Martínez. Cuando salte al campo de juego en Atlanta, el arquero marplatense alcanzará un récord histórico con la camiseta de la Selección Argentina: se convertirá en el guardameta nacional con más partidos disputados en Copas del Mundo.

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Dibu llega al cruce ante los ingleses con 13 presencias mundialistas, marca que comparte actualmente con Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo en Argentina 1978. El partido ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, le permitió igualar al Pato; la semifinal le dará la posibilidad de superarlo y quedar en soledad en lo más alto de la lista.

El camino de Martínez hacia esta marca también incluyó superar a Sergio “Chiquito” Romero, quien acumuló 12 partidos entre los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en los que fue titular durante todos los encuentros de la Selección.

El registro de Fillol se distribuye en tres citas mundialistas: un partido en Alemania 1974, siete en Argentina 1978 y cinco en España 1982. Dibu, en cambio, alcanzó los 13 encuentros entre Qatar 2022 y el actual Mundial 2026, donde Argentina ya tiene asegurado al menos un partido más.

La lista de arqueros argentinos con más presencias mundialistas tiene nombres de enorme peso. Detrás de Fillol y Martínez aparece Romero, con 12 partidos; luego figura Nery Pumpido, con 9 entre México 1986 e Italia 1990. Más atrás se ubican Sergio Goycochea y Antonio Roma, con 6, y Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali, con 5.

El récord llega en medio de una discusión inevitable sobre el lugar de Dibu en la historia grande del arco argentino. Campeón del mundo en Qatar 2022, figura en momentos decisivos y protagonista de una nueva campaña mundialista, sus números empiezan a ponerlo a la altura de los grandes símbolos del puesto.

El partido ante Inglaterra también tendrá un valor personal para el marplatense. Martínez se mudó muy joven al fútbol inglés, construyó buena parte de su carrera en ese país y actualmente es uno de los grandes referentes del Aston Villa. Por eso, la semifinal tendrá para él una carga emocional adicional.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles, desde las 16, por un lugar en la final del Mundial 2026. Para la Selección será otro capítulo cargado de historia; para Dibu, la chance de escribir una página propia en el arco albiceleste.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Emiliano ‘Dibu’ Martínez Mundial 2026
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