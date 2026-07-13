Trump anunció un bloqueo en el Estrecho de Ormuz y aplicará un arancel del 20% a los barcos

El presidente de Estados Unidos aseguró que la estratégica vía marítima permanecerá abierta "con o sin Irán" y adelantó que la nueva medida comenzará a regir de inmediato.

Hoy 13:04

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno asumirá el rol de “guardián” del estrecho de Ormuz y que cobrará un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por esa vía marítima.

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El comunicado fue informado a través de un posteo publicado en su cuenta de Truth Social en donde también aseguró que el paso permanecerá abierto “con o sin Irán”.

“Estamos restableciendo el bloqueo a Irán —llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán—; todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", aclaró.

En el mismo sentido, el mandatario sostuvo además que, a partir de ahora, Estados Unidos será conocido como “el guardían del estrecho de Ormuz”.

En ese contexto, anunció que su país recibirá “un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada”, al argumentar que ese porcentaje servirá para cubrir “todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo”.

Trump también indicó que “el proceso y la formación comenzarán de inmediato” y cerró el comunicado con un breve mensaje: “¡Gracias por su atención a este asunto!”.

El anuncio de Trump ocurrió luego de que este fin de semana el ejército estadounidense lanzara una nueva oleada de ataques contra Irán para impedirle atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

La ofensiva se reanudó a las 17:00 hora de Washington (18:00 de la Argentina), según un mensaje en X del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

Según afirmó, busca impedir que Teherán “ataque a las tripulaciones civiles y a los buques comerciales” en el paso marítimo.

En tanto, Irán dijo que los últimos bombardeos de EE.UU., han “dejado sin efecto” los recientes esfuerzos diplomáticos

Los ataques se produjeron después de que Irán lanzara misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunciara el cierre del estrecho de Ormuz después de una ofensiva estadounidense en respuesta a disparos iraníes contra un buque.

Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques aéreos contra su territorio y se escucharon explosiones en Qatar. También Jordania indicó haber sido blanco este domingo de tres misiles iraníes que no causaron daños.