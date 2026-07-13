¿El Changuito se va a Europa? Llegó la oferta del Napoli a Boca por Zeballos

El club italiano envió una propuesta formal por el delantero santiagueño de 24 años, que ya tendría acordado su contrato.

Hoy 14:10

Boca recibió finalmente la oferta formal del Napoli por Exequiel “Changuito” Zeballos, uno de los futbolistas que tiene su futuro más lejos del club en este mercado de pases. El delantero de 24 años ya habría llegado a un acuerdo contractual con la institución italiana, por lo que ahora la negociación quedó en manos de los clubes.

El equipo italiano aceleró en las últimas horas y envió una propuesta para comprar el pase del atacante. Si bien las cifras no trascendieron oficialmente, desde las partes involucradas dejaron entrever que se trataría de un monto importante y existe optimismo con que la operación pueda concretarse.

La situación contractual de Zeballos es el punto central de la negociación. El santiagueño tiene vínculo con Boca hasta fin de año y, al no haber renovado, ya puede negociar con cualquier club para marcharse libre en diciembre. Ese es el escenario que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme intentó evitar desde comienzos de 2026.

Más allá de esa posibilidad, la intención del futbolista siempre habría sido salir mediante una venta y no irse sin dejar dinero en las arcas del Xeneize. Por eso, la propuesta del Napoli aparece como una salida posible para todas las partes.

La cláusula de rescisión del Changuito es de 15 millones de euros, aunque en Boca saben que, al quedar solo seis meses de contrato, resulta muy difícil que algún club pague esa cifra. Por ese motivo, estarían dispuestos a negociar por un monto menor.

Esta es la primera conversación formal entre Boca y Napoli para avanzar por el traspaso. En Europa, el mercado de pases se extenderá hasta fines de agosto, por lo que todavía podría haber nuevas instancias de negociación antes de una definición.

Lo concreto es que el futuro de Zeballos parece cada vez más lejos de Boca. Tras no renovar su contrato y con una oferta formal sobre la mesa, el club deberá decidir si acepta venderlo ahora o sostiene una postura más firme, con el riesgo de perderlo libre a fin de año.