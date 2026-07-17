La Justicia ordenó reabrir la causa contra Fernando Espinoza y enviarlo a juicio por presunto abuso sexual

La Cámara de Casación revocó el cierre del expediente y dispuso que el intendente de La Matanza fuera juzgado por la denuncia presentada por Melody Rakauskas, quien volvió a ser aceptada como querellante.

Hoy 12:16

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó nuevamente bajo la lupa judicial después de que la Cámara Nacional de Casación revocara su sobreseimiento y ordenara que se realice “a la mayor brevedad” un juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas por presunto abuso sexual.

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La decisión, tomada por mayoría en la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, dejó sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero, había separado a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

El tribunal de alzada cuestionó como “arbitraria” la decisión del tribunal de primera instancia de apartar a la denunciante del proceso por no tener abogado.

“A mi ver, la inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, explicó uno de los camaristas.

La causa se originó a partir de la denuncia de una exfuncionaria municipal, quien acusó a Espinoza de haberla abusado en su despacho. El expediente había sido cerrado por falta de pruebas, pero la Cámara consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un tribunal.