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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
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Se volvió viral el video que retrató la pasión argentina por la final con estética de los años 70

El creador @vladiredzko utilizó una cámara cassete 8 mm para inmortalizar los festejos callejeros al ritmo de Charly García y Pedro Aznar.

Hoy 13:04
Captura video

La alegría argentina por el pase a la final se transformó en una postal cargada de emoción gracias a una mirada diferente. Un joven fotógrafo y amante del cine logró capturar la euforia de los festejos callejeros con una estética que despertó nostalgia y emoción entre miles de usuarios.

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El protagonista de esta particular obra audiovisual fue el usuario de X, @vladiredzko, quien eligió una forma poco habitual para retratar la celebración: utilizó el formato de cámara cassete 8 mm, logrando imágenes con una textura y un estilo propios de otra época.

Acompañado por el clásico “Hablando a tu corazón”, de Charly García y Pedro Aznar, el video construyó un puente entre generaciones. La energía de una Argentina que celebra en las calles se fusionó con los colores, las luces y la magia visual de los recuerdos grabados en formato analógico.

La pieza rápidamente se viralizó y fue destacada por los usuarios como una verdadera postal de la pasión nacional

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