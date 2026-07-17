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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
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El Gobierno de la Provincia hizo un reconocimiento a las autoridades de la Unión Argentina de Rugby

La distinción se realizó en la previa del partido entre el Seleccionado Nacional e Inglaterra por el Nations Championship, consolidando a Santiago del Estero como sede de eventos internacionales.

Hoy 12:33

El Gobierno de la provincia hizo un reconocimiento a la comisión directiva de la Unión Argentina de Rugby y al Seleccionado Nacional, en la antesala del trascendental encuentro que este sábado disputará ante Inglaterra por el Nations Championship en el Estadio Único Madre de Ciudades, acontecimiento que ratifica el posicionamiento de Santiago del Estero como sede internacional de eventos de alta competencia.

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La distinción se realizó en las instalaciones del estadio, donde estuvo en representación del gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, junto con el ministro de Obras Públicas, Agua, Aldo Hid; el secretario de Deportes, Carlos Dapello; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, y el director del Estadio Único, Julio Marchant.

Recibieron el reconocimiento el presidente de la UAR, Félix Páez Molina; el vicepresidente primero, Fernando Rizzi; el vice segundo, Jaime Barba; y Carlos Chaud, de la Unión Santiagueña de Rugby.

Esta distinción del Gobierno provincial destaca la presencia de la delegación nacional en tierras santiagueñas y su contribución al posicionamiento de la provincia en la escena internacional.

TEMAS Estadio Único Madre de Ciudades
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