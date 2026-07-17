Conmemoraron el Día del Servicio Penitenciario con un acto central en el Nodo

La ceremonia reunió a autoridades y personal penitenciario en el Nodo Tecnológico de La Banda, donde se destacó el compromiso, la evolución institucional y el rol clave del sistema en la sociedad.

Hoy 12:36

Con la presencia de autoridades provinciales y personal de los distintos establecimientos carcelarios de la provincia, se realizó este viernes por la mañana el acto central por el Día del Servicio Penitenciario, en el Nodo Tecnológico ubicado en La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia estuvo encabezada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill, junto con el subsecretario de Justicia, Ramiro Santillán y la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, María Rosa Coria, entre otras autoridades.

Tras la invocación religiosa en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona del Servicio Penitenciario, a cargo del padre Cristian Vittar, se hicieron el saludo a las agrupaciones y un homenaje a los agentes fallecidos y al personal en servicio.

En referencia a la actividad, Coria destacó la labor de los agentes penitenciarios, a quienes definió como hombres y mujeres comprometidos con la seguridad, la protección y el servicio a la comunidad.

También resaltó el crecimiento institucional alcanzado en el último año, con el fortalecimiento de las cinco unidades penitenciarias, la incorporación al Programa Nacional de Telesalud, la creación de dos cooperativas de trabajo integradas por personas privadas de la libertad y personal penitenciario, y la conformación de la Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial.

Por su parte, Santillán valoró la evolución permanente durante los 20 años de la institución carcelaria, superando distintos momentos gracias a las políticas adoptadas por el Estado, que permitieron “reconvertir la matriz de esta institución en la persona de sus agentes y de sus trabajadores”.

En ese sentido, destacó la dignidad recuperada para todo el personal, “con sus espacios de trabajo, se ha recuperado con su plan de carrera, con sus remuneraciones, con todo lo que han logrado conseguir”.

Finalmente, la ministra O'Mill dijo: "Hablar del Servicio Penitenciario es hablar también de políticas de Estado. Y en ese centro de estas políticas de Estado están los agentes penitenciarios. Mujeres y hombres a quienes el Estado les confía una de las responsabilidades más complejas: ejercer autoridad sin arbitrariedad, garantizar orden sin perder humanidad, custodiar y, al mismo tiempo, ser parte de un proceso de transformación”.

Por tal motivo, resaltó la figura de quienes trabajan en el Servicio Penitenciario de Santiago del Estero, quienes asumen a diario una enorme responsabilidad. Dijo: “Ellos custodian, preservan el orden y, al mismo tiempo, contribuyen a quienes algún día recuperarán la libertad y tengan, en ese momento, una oportunidad real de hacerlo de otra manera”.

“Las cárceles no son un mundo aparte, son el espejo de la sociedad que construimos. Lo que ocurre dentro de las cárceles habla mucho de todos nosotros. Por eso, un sistema penitenciario profesional, respetuoso de la ley y comprometido con la rehabilitación, no beneficia solamente a las personas privadas de la libertad circunstancialmente, sino que protege a toda la comunidad", agregó.

Al finalizar, la ministra de Justicia hizo un justo reconocimiento en nombre del Gobierno de la provincia a todos los agentes penitenciarios al expresar: “Que ese orgullo de llevar el uniforme esté siempre acompañado del orgullo de saber que cada jornada de trabajo también contribuye a construir una sociedad más segura, más justa y con muchas más oportunidades para todos".