Vélez de San Ramón y Villa Unión repartieron puntos en la última fecha

El Fortín y el Verde de La Curva terminaron 2-2 esta tarde por la Zona Banda.

Hoy 18:21

Vélez de San Ramón y Villa Unión igualaron 2-2 en un entretenido encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El partido tuvo emociones desde el primer tiempo. A los 37 minutos, Jesús Denett abrió el marcador para Vélez de San Ramón, pero sobre el cierre de la etapa inicial, a los 44 minutos, Maximiliano Hoyos apareció para marcar el empate de Villa Unión.

En el complemento, el conjunto visitante volvió a golpear rápido. A los 9 minutos, otra vez Maximiliano Hoyos convirtió para dar vuelta el resultado y poner el 2-1 a favor de Villa Unión.

Sin embargo, la reacción de Vélez llegó apenas unos minutos después. A los 12 minutos, Iván Gómez marcó el empate definitivo para el equipo de San Ramón.

Con este resultado, Vélez, que ya estaba clasificado, queda como líder de la zona con 23 puntos, la misma cantidad que Central Argentino, aunque con un partido más.

Por su parte, Villa Unión, sin chances de clasificación, cerró su participación en la fase de grupos en el quinto lugar, con 17 unidades.

En el partido de Reserva, Vélez de San Ramón se impuso por 1-0 ante Villa Unión.