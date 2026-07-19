Las cinco coincidencias que ilusionan a la Selección Argentina antes de la final del Mundial

Desde el resultado ante Inglaterra hasta curiosidades numéricas vinculadas con la fecha del partido decisivo, los hinchas encontraron señales para creer antes del duelo contra España.

Hoy 09:26

En la previa de cada final aparecen las cábalas, las estadísticas curiosas y esas coincidencias que rápidamente se vuelven virales entre los hinchas. Y a horas del partido entre Argentina y España, por la final del Mundial 2026, no fue la excepción.

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La Selección Argentina buscará este domingo conquistar su cuarta Copa del Mundo y, en medio de la ansiedad, aparecieron una serie de señales que alimentan la ilusión de los fanáticos.

Algunas tienen sustento histórico, otras son simples curiosidades numéricas, pero todas forman parte del clima mundialista que rodea a la Scaloneta antes del partido decisivo.

1. El mismo resultado ante Inglaterra que en 1986

En el Mundial de México 1986, la Selección dirigida por Carlos Bilardo eliminó a Inglaterra con un triunfo por 2-1 en cuartos de final, gracias a los dos goles inolvidables de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Aquella victoria fue un paso decisivo rumbo al título.

Cuarenta años después, Argentina volvió a derrotar 2-1 a Inglaterra en una Copa del Mundo. Esta vez fue en semifinales y el resultado depositó al equipo de Lionel Scaloni nuevamente a un partido de levantar la Copa.

2. Un 3-1 en cuartos que siempre terminó con el campeón festejando

Otra coincidencia que ilusiona tiene que ver con el triunfo ante Suiza en los cuartos de final.

En toda la historia de los Mundiales, solamente tres partidos de cuartos terminaron 3-1: Italia 3-1 Francia en 1938, Brasil 3-1 Inglaterra en 1962 y Argentina 3-1 Suiza en 2026.

Pero el dato va más allá del marcador. En los tres casos, el equipo ganador llegaba como campeón vigente, comenzó ganando 1-0, sufrió el empate parcial del rival y terminó imponiéndose 3-1.

Italia fue campeón en 1938. Brasil repitió el título en 1962. Ahora, Argentina intentará seguir esa misma secuencia.

3. La combinación de camisetas en la semifinal

Durante el segundo tiempo ante Inglaterra, Lionel Scaloni realizó tres ingresos casi al mismo tiempo: entraron Nicolás Otamendi con la camiseta 19, Rodrigo De Paul con la 7 y Gonzalo Montiel con la 4.

La imagen de los tres juntos empezó a circular en redes sociales y muchos hinchas la interpretaron como un guiño del destino.

El 19 coincide con el día de la final, el 7 con el mes de julio y el 4 con la ilusión de conquistar la cuarta estrella. Incluso, también fue vinculado con las 16 horas, el horario en el que comenzará el partido decisivo.

4. Los goles también forman la fecha de la final

La coincidencia numérica no terminó ahí.

En su camino a lo largo del Mundial, la Selección Argentina acumula 19 goles a favor y 7 en contra.

Otra vez aparece el 19/7, exactamente la fecha en la que Argentina enfrentará a España en busca de un nuevo título mundial.

5. El partido 104 de Scaloni y también del Mundial

El último dato que llamó la atención tiene como protagonista a Lionel Scaloni.

La final ante España será el partido número 104 del entrenador al frente de la Selección Argentina. Curiosamente, también será el encuentro número 104 del Mundial 2026.

Entre historia, números y cábalas, los hinchas argentinos encontraron motivos para ilusionarse. Ahora, como siempre, la última palabra la tendrá la pelota.