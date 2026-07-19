Ucrania respondió a los bombardeos sobre Kiev con ataques contra refinerías rusas

Kiev además atacó a tres petroleros de la “flota fantasma” ampliando su ofensiva nocturna contra la infraestructura energética rusa.

Hoy 10:55

Drones ucranianos atacaron en la noche varias refinerías en la región de Stávropol, en el sur de Rusia, como parte de la campaña de Kiev dirigida a infraestructuras energéticas rusas. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, declaró en X que las fuerzas ucranianas lanzaron la ofensiva en respuesta a los recientes bombardeos rusos sobre la capital ucraniana.

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El mandatario detalló también que unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) atacaron tres depósitos de petróleo en Stávropol y que fuerzas armadas ucranianas golpearon otra instalación de combustible en la misma región. Además, se registraron impactos directos en tres petroleros de la llamada “flota fantasma” rusa en el mar Negro, involucrados en eludir sanciones internacionales.

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Por su parte, el gobernador de Stávropol, Vladímir Vladimírov, informó que los ataques causaron incendios y detonaciones de materiales inflamables en instalaciones industriales de la región, aunque según datos preliminares no se registraron heridos ni muertos. Las autoridades han evacuado a residentes cercanos a las refinerías mientras los bomberos trabajan para extinguir los fuegos.

El canal de Telegram Astra, citando testigos, reportó tres incendios en dos polígonos industriales de la región, que limita con el Cáucaso Norte. El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) confirmó ataques contra los buques cisterna ‘Asia’ y ‘Nissos’ en la terminal portuaria de Novorosíisk, sin víctimas ni derrames de crudo. Un comunicado del CPC, recogido por la agencia Interfax, precisó que el incendio provocado por el ataque al ‘Asia’ fue extinguido con apoyo de equipos de emergencia.

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El Ministerio de Defensa ruso informó que las defensas antiaéreas derribaron 140 drones ucranianos durante la noche en ocho regiones y en Crimea. El Ejército de Ucrania anunció acciones contra petroleros y depósitos en el sur de Rusia, en reacción al ataque masivo lanzado por fuerzas rusas contra Kiev, que dejó, hasta el momento, un muerto y 16 heridos.

Al menos ocho personas murieron el sábado por un ataque con drones contra dos naves de comercio electrónico en las regiones de Tambov y Moscú, donde se registró el mayor ataque enemigo desde el inicio de la guerra, según el parte militar ruso.

Las fuerzas ucranianas también han informado sobre ataques a trece instalaciones energéticas bajo control ruso, de las cuales ocho están ubicadas en Crimea y cinco en territorios dominados por Rusia en el este y sur de Ucrania.

Las acciones recientes forman parte de la estrategia ucraniana para debilitar la capacidad logística y de abastecimiento de combustible que sostiene la ofensiva rusa, en un contexto de intensificación de los ataques a infraestructuras clave de ambos bandos.