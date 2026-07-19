Nediani encabezó la premiación de la Liga de Fútbol Amateur C43

El intendente encabezó la ceremonia de cierre del certamen y distinguió a los equipos ganadores de las Copas de Oro, Plata y Bronce, en una jornada que reunió a jugadores, familias y dirigentes.

Hoy 12:30

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó la entrega de trofeos y premios especiales a los equipos ganadores de la Liga de Fútbol Amateur C43, en una jornada que reunió a jugadores, delegados y familiares para celebrar el cierre de una nueva edición del certamen.

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La ceremonia se llevó a cabo el sábado 18 de julio por la tarde en el complejo deportivo “Polly”, con la presencia de la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, y del viceintendente, Lic. Gabriel Santillán.

En la oportunidad, el jefe comunal distinguió a los campeones que fueron los siguientes, DAPSA se consagró ganador de la Copa de Oro, Bandidos obtuvo la Copa de Plata y El Triángulo se quedó con la Copa de Bronce.

Durante el encuentro, Nediani felicitó a los flamantes campeones y destacó el compromiso de los 15 equipos que participaron de la competencia, la cual se disputa durante los fines de semana en el complejo deportivo “Polly” y en las instalaciones del Club Banfield.

Además de los trofeos, los equipos campeones recibieron premios especiales consistentes en juegos de camisetas y vouchers para asado y bebidas, cumpliendo de esta manera con el compromiso asumido por el intendente durante la reunión mantenida días atrás con los delegados de la Liga C43.

Con esta iniciativa, el intendente Roger Elías Nediani reafirma su acompañamiento al deporte amateur, promoviendo espacios de integración, recreación y participación comunitaria como parte de las políticas impulsadas por su gestión.

Equipos que participaron en la Liga C43

1_ Tercer Tiempo.

2_ Dapsa.

3_ La 23 F. C.

4_ Las Palmeras F. C.

5_ Pablito F. C.

6_ Barrio Salido F. C.

7_ Bandidos F. C.

8_ Argentinos del Norte.

9_ Taller Tévez F. C.

10_ Los Pinos F. C.

11_ Independencia F. C.

12_ Almirante Brown F. C.

13_ La 12 de Octubre.

14_ C. A. Triángulo.

15_ Los amigos de José F. C.