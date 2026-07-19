Chiqui Tapia respetó la cábala antes de la final: foto con Messi, De Paul y un mensaje especial

El presidente de la AFA compartió unos mates con los jugadores en la previa del duelo entre Argentina y España.

Hoy 13:59

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a cumplir con una de sus cábalas más conocidas.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió unos mates con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, como suele hacerlo en la previa de cada partido de la Selección.

El momento quedó reflejado en una foto que Tapia publicó en sus redes sociales, una imagen que ya se transformó en una marca registrada durante el ciclo de la Scaloneta.

Esta vez, la publicación estuvo acompañada por un mensaje especial, en la antesala de un partido que puede quedar marcado para siempre en la historia del fútbol argentino.

“Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca, estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!”, escribió el Chiqui.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a España con el objetivo de conseguir el bicampeonato del mundo y sumar la cuarta estrella para la Albiceleste.

La foto de Tapia con Messi y De Paul se suma a otra imagen especial que el presidente de la AFA compartió durante la noche del sábado, junto a todos los integrantes de la delegación argentina, desde futbolistas hasta utileros y cocineros.

En esa publicación, Messi también dejó un mensaje cargado de emoción sobre el recorrido compartido por el grupo.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, expresó el capitán en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Tapia acompañó ese clima de unión con otra frase que resume el espíritu de la previa: “Aferrados a esta ilusión, todos juntos. Somos AFA”.

Con cábalas, mensajes de apoyo y una expectativa enorme, Argentina vive las horas previas a una nueva final del mundo con la ilusión intacta.