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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 22º
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Lali alentó a María Becerra antes de su interpretación del Himno en la final

La cantante y actriz le dedicó un mensaje de apoyo en las redes sociales horas antes del partido decisivo entre Argentina y España.

Hoy 14:29

Lali Espósito le dedicó un mensaje a María Becerra luego de que se confirmara que la cantante será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026.

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A través de su cuenta de X, la actriz revolucionó a sus fanáticos compartió un mensaje de aliento tanto para la Selección como para la “Nena de Argentina”.

“Vamos Selección, vamos Leo querido. Vamos María. ¡Vamos Argentina amada!“, expresó Lali en el posteo que subió este domingo a su perfil oficial.

La publicación se viralizó en pocos minutos, ya que durante los últimos días el nombre de Lali había sido uno de los que más circuló entre los fanáticos para que fuera la encargada de este momento especial como en la final de Qatar 2022.

“Siempre bancando a tus colegas, te amo”, respondió una usuaria al posteo de la artista. “Sos la mina más espectacular del mundo”, “Vos parate al lado de la tele y cantá el himno igual”, “Cantalo donde sea que estés” y “Aguante Argentina, aguante ustedes”, fueron otras de las reacciones que circularon.

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