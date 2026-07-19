Santiagueños arrasan con medallas en los 3eros Juegos Internacionales de Taekwon-Do ITF

Los atletas santiagueños se destacaron en la competencia internacional en Ciudad del Este, logrando múltiples medallas y aportando al brillante desempeño de la Selección Argentina.

Hoy 19:39

La delegación argentina, con una destacada representación de atletas de Santiago del Estero, se coronó en Ciudad del Este durante los 3eros Juegos Internacionales de Taekwon-Do ITF, sumando numerosas medallas y consolidando su nivel en la escena internacional.

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Entre los protagonistas locales se destacaron:

María Eugenia Abdala: Oro en Lucha Silver 58 kg y Oro en Tul Silver 4º Dan.

Marco Salvatierra Sarquiz: Oro en Lucha Adulto 66 kg y Lucha por Equipo; Plata en Tul Adulto 4º Dan.

Bruno Manlla: Oro en Tul 3º Dan, Oro en Lucha por Equipo y Lucha por Equipo Juvenil; Plata en Lucha Individual 70 kg.

Solange Manlla: Oro en Tul Femenino Cadete 1º Dan y Oro en Lucha Individual Femenina Cadete.

Felipe Risso Patrón: Oro en Lucha Individual 6º Juvenil Gup 70 kg y Oro en Tul 6º Gup Juvenil.

El equipo fue preparado por el coach Máster Matías Ríos Olivero, quien destacó la disciplina, el esfuerzo y la dedicación de los atletas santiagueños, que lograron destacarse frente a competidores de toda la región.

Con estas actuaciones, Santiago del Estero aportó un papel clave en el éxito de la Selección Argentina, que vuelve a casa con un botín de medallas que refleja el talento y la preparación de sus representantes en el Taekwon-Do ITF internacional.