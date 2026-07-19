Santiagueños arrasan con medallas en los 3eros Juegos Internacionales de Taekwon-Do ITF

Los atletas santiagueños se destacaron en la competencia internacional en Ciudad del Este, logrando múltiples medallas y aportando al brillante desempeño de la Selección Argentina.
La delegación argentina, con una destacada representación de atletas de Santiago del Estero, se coronó en Ciudad del Este durante los 3eros Juegos Internacionales de Taekwon-Do ITF, sumando numerosas medallas y consolidando su nivel en la escena internacional.
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Entre los protagonistas locales se destacaron:
María Eugenia Abdala: Oro en Lucha Silver 58 kg y Oro en Tul Silver 4º Dan.
Marco Salvatierra Sarquiz: Oro en Lucha Adulto 66 kg y Lucha por Equipo; Plata en Tul Adulto 4º Dan.
Bruno Manlla: Oro en Tul 3º Dan, Oro en Lucha por Equipo y Lucha por Equipo Juvenil; Plata en Lucha Individual 70 kg.
Solange Manlla: Oro en Tul Femenino Cadete 1º Dan y Oro en Lucha Individual Femenina Cadete.
Felipe Risso Patrón: Oro en Lucha Individual 6º Juvenil Gup 70 kg y Oro en Tul 6º Gup Juvenil.
El equipo fue preparado por el coach Máster Matías Ríos Olivero, quien destacó la disciplina, el esfuerzo y la dedicación de los atletas santiagueños, que lograron destacarse frente a competidores de toda la región.
Con estas actuaciones, Santiago del Estero aportó un papel clave en el éxito de la Selección Argentina, que vuelve a casa con un botín de medallas que refleja el talento y la preparación de sus representantes en el Taekwon-Do ITF internacional.