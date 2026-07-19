Grave choque entre un patrullero y una moto en el Bº Villa del Carmen: un hombre sufrió un traumatismo de cráneo

El siniestro ocurrió este domingo frente a la comisaría del barrio. El motociclista, de aproximadamente 29 años e identificado por el apellido Farías, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Hoy 19:49

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo alrededor de las 17:13 horas en el barrio Villa del Carmen, donde un móvil policial y una motocicleta protagonizaron una violenta colisión en las inmediaciones de la comisaría de la zona.

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Por causas que aún son materia de investigación, el patrullero y el rodado menor chocaron, resultando gravemente herido el conductor de la motocicleta, un hombre identificado por el apellido Farías, de aproximadamente 29 años y domiciliado en el barrio Villa del Carmen.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un traumatismo de cráneo y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado y recibe atención médica.

Las autoridades realizan las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro, ya que hasta el momento no se determinaron las circunstancias en las que se produjo la colisión.