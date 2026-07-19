La Municipalidad inaugurará este lunes el paseo Dardo del Valle Gómez en el barrio Francisco de Aguirre

El nuevo espacio verde será habilitado este lunes al mediodía con un acto encabezado por la intendente Norma Fuentes. La obra incorpora áreas recreativas, sectores de descanso, equipamiento deportivo y una fuerte impronta vinculada a la identidad cultural santiagueña.

Hoy 22:49

La Municipalidad de la Capital, en un acto encabezado por la intendente, Ing. Norma Fuentes, inaugurará este lunes, a las 12 horas, el nuevo paseo Dardo del Valle Gómez, en el barrio Francisco de Aguirre, en la continuidad de su plan urbano ambiental.

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Se trata de un espacio ubicado entre las calles Libertad, 12 de Octubre y Leopoldo Lugones, de una superficie aproximada de 7.500 metros cuadrados, con un 80% de ocupación verde.

El paseo cuenta con sectores rodeados de vegetación nativa del monte santiagueño, un espacio lúdico con diferentes texturas y matices, equipamiento infantil y aparatos para la práctica de actividad física. Además, dispone de áreas de lectura, de estar y contemplación con bancos de hormigón.

También se colocaron cestos metálicos, columnas y torres de iluminación con tecnología LED, merenderos y puntos de encuentro, como la urna de la Virgen de Sumampa y el monumento a Dardo del Valle Gómez.

La reconversión y recuperación de estos antiguos predios en desuso ha sido una política urbana clave para eliminar barreras físicas, crear pulmones verdes y revalorizar el patrimonio histórico.

Se espera que el lugar se convierta en un punto de encuentro diario, donde converjan la actividad física, el esparcimiento, la recreación saludable y la participación ciudadana. Además, al integrar zonas verdes con infraestructura, la obra favorecerá la apropiación positiva del espacio público.

El paseo busca darle voz material a las ideas de Dardo del Valle Gómez: que la copla se lea, se cante, se juegue y se recuerde.