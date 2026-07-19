El emotivo mensaje de Di María para la Selección tras la derrota en la final del Mundial

Tras el pitazo final, Di María, que siguió el encuentro como un hincha más luego de su retiro internacional tras la Copa América 2024, publicó una imagen del plantel acompañada por un sentido mensaje. "Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial", escribió.

El rosarino también resaltó el legado que dejó esta generación de futbolistas. "Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho", expresó. Además, compartió una publicación de la AFA y agregó: "Simplemente muchas gracias", junto a banderas argentinas y corazones celestes.

La Selección llegó a la final después de una exigente campaña en la que eliminó a Cabo Verde y Suiza en tiempo suplementario, remontó un partido ante Egipto sobre el final y derrotó a Inglaterra en semifinales. Sin embargo, en la definición cayó por 1 a 0 frente a España, con un gol de Ferrán Torres en el primer tiempo del alargue.

Antes de la final, Di María ya había acompañado al equipo con publicaciones cargadas de entusiasmo. "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más", escribió tras la clasificación al partido decisivo. Luego agregó: "Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias" y cerró con otra frase que se volvió viral entre los hinchas: "Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino".