Registre su nombre para que viaje al espacio con la NASA

La NASA ha habilitado un registro para que los ciudadanos envíen su nombre al espacio en una tarjeta de memoria durante la misión del telescopio Nancy Grace Roman hacia el punto Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Hoy 07:01

La NASA ha lanzado una emocionante campaña que permite a personas de todo el mundo registrar simbólicamente su nombre para que viaje al espacio. Este registro se realizará a bordo del telescopio espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está programado para finales de agosto de 2026.

Los nombres seleccionados serán almacenados en una tarjeta de memoria que acompañará al observatorio hasta el punto de Lagrange 2 (L2), el cual se encuentra a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar al público a una de las misiones científicas más relevantes de la NASA, continuando una tradición que comenzó con proyectos como el Disco de Oro de las sondas Voyager y las campañas de participación ciudadana de las misiones Artemis.

El telescopio Nancy Grace Roman se dedicará al estudio del universo en infrarrojo, investigando la materia y energía oscuras, así como la búsqueda y caracterización de exoplanetas.

Los interesados en participar pueden registrar su nombre de forma gratuita a través del enlace oficial proporcionado por la NASA, lo que les permitirá dejar una huella simbólica en esta misión histórica.

La convocatoria permanecerá abierta hasta la fecha establecida por la agencia espacial, brindando la oportunidad a millones de personas de involucrarse en la exploración de algunos de los mayores misterios del universo.