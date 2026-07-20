Enfrentamiento entre grupos dejó un menor herido en Las Termas de Río Hondo

El hecho ocurrió en el barrio Villa Balnearia durante la madrugada. Intervino la Fiscalía y se ordenaron diversas medidas.

Hoy 07:06

Un violento enfrentamiento entre dos grupos antagónicos se registró alrededor de las 3 de la madrugada de ayer en calle Vicente Peñaloza, en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, donde varias personas se agredieron con ladrillos y machetes.

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Según el informe policial, efectivos acudieron al lugar y encontraron a los involucrados enfrentándose. Al advertir la presencia policial, los participantes huyeron en distintas direcciones.

Durante el procedimiento, el personal logró identificar entre uno de los grupos a los hermanos conocidos con los alias de “Coco”, “Cucu” y “Juniata” Carrizo, quienes escaparon en un automóvil Fiat Cronos conducido por una mujer identificada como Dora, domiciliada en el mismo barrio.

En el lugar, los uniformados hallaron a un joven con una herida cortante en la parte superior lateral de la pierna derecha. En un primer momento se negó a identificarse, manifestó que tomaría represalias por cuenta propia y no brindó detalles sobre lo ocurrido. Se estableció además que momentos antes portaba un machete que le fue quitado por personas que lo acompañaban. Posteriormente fue trasladado en un motovehículo al Centro Integral de Salud.

Más tarde, una mujer que se presentó en el lugar indicó que el herido era su hermano, de 17 años, conocido como “Coyuyo” y residente del barrio Villa Balnearia. Según su relato, el enfrentamiento se habría originado por el reclamo de un teléfono celular que días antes los hermanos Carrizo presuntamente le habían sustraído.

El adolescente fue examinado en el Centro Integral de Salud de Las Termas, donde se le diagnosticaron heridas cortantes leves.

En la causa interviene el fiscal Emanuel Sabater, quien dispuso recibir declaración al menor en presencia de su madre, tomar entrevistas testimoniales, realizar relevamiento de cámaras de seguridad, inspección ocular y croquis del lugar, además de registrar fotográficamente las prendas de vestir y la lesión, sin secuestro de la ropa.