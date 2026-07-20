Israel y el genocidio armenio

Uno de las más dramáticas páginas de la historia del siglo pasado ha sido sin duda la deportación y la eliminación sistemática de la población armenia cristiana que vivía en el Imperio Otomano.

Hoy 07:13

Editorial diario La Nación

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Entre 1915 y 1923 se estima que más de 600.000 armenios fueron forzados a marchar por el desierto y que 1,5 millones murieron, un genocidio que Turquía, sucesora de aquel imperio, ha venido negando vergonzosamente al argumentar que los fallecimientos se dieron en el contexto de guerras interétnicas, enfermedades y hambrunas durante la Primera Guerra Mundial.

En pos de preservar sus lazos con Turquía, socia estratégica en la región, Israel negó por décadas el reconocimiento formal de este exterminio. A partir del estallido de la guerra en Gaza, que sucedió a los ataques de Hamas de 2023, el escenario se modificó drásticamente y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan arremetió contra Benjamin Netanyahu calificándolo de “dictador antisemita que comete genocidio contra los kurdos”. Como consecuencia, Turquía se alió diplomáticamente a Hamas.

El gobierno israelí ha resuelto modificar radicalmente su posición respecto de Turquía y su responsabilidad en las matanzas perpetradas en el siglo pasado. De manera unánime el gabinete del Ejecutivo aprobó la iniciativa del ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa´ar dando así respuesta a lo que se considera “un deber moral e histórico. El genocidio armenio sigue siendo hoy objeto de una campaña institucionalizada de negación y minimización, que incluye una reescritura manipulada de la historia, principalmente por parte del Gobierno turco”, expresó Sa´ar en este histórico giro.

Por su parte, representantes de la comunidad armenia cuestionaron no sin algo de razón, la decisión del gobierno de Netanyahu calificándola de oportunista.

Debe celebrarse que el gobierno de Netanyahu se sume a la treintena de países, entre ellos el nuestro, que condena el genocidio armenio. Debemos seguir impulsando el justo reconocimiento internacional al trágico holocausto del pueblo armenio. No más silencio, negación ni indiferencia.