Alarma en Boca por la lesión que habría sufrido Paredes en el Mundial

El capitán xeneize regresará este lunes al país tras su participación con la Selección Argentina.

Hoy 15:18

Más allá del dolor por la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial, en Boca también siguieron muy de cerca la situación de Leandro Paredes.

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El capitán del Xeneize ingresó en el entretiempo del partido decisivo y, tras el cierre de la Copa del Mundo, comenzó la incertidumbre sobre su regreso al país y su posible reintegro al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La duda inicial pasaba por saber si Paredes se tomaría algunos días de descanso después del Mundial o si se sumaría rápidamente a los entrenamientos de Boca. Sin embargo, en las últimas horas apareció una preocupación física que encendió las alarmas.

Según trascendió, el mediocampista habría sufrido una fisura en una costilla y habría disputado los últimos partidos de la Selección con esa molestia.

La lesión incluso le habría generado dificultades para respirar con normalidad, una situación que se manejó con discreción puertas adentro del plantel argentino durante la etapa final del torneo.

La noticia preocupa al cuerpo técnico de Arruabarrena, especialmente por los compromisos importantes que Boca tendrá en los próximos días.

La idea del entrenador era hablar con el propio Paredes para definir cuándo se incorporaría al grupo, pero ahora su estado físico será un factor determinante antes de tomar cualquier decisión.

El Xeneize tiene por delante el partido de ida ante O’Higgins, este jueves en la Bombonera, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Luego llegará la revancha, prevista para el próximo 30 de julio en Chile, por lo que Boca deberá seguir de cerca la evolución de su capitán antes de saber cuándo podrá volver a tenerlo a disposición.

Paredes llegará este lunes al país después de su participación mundialista y, una vez evaluado, el cuerpo técnico tendrá un panorama más claro sobre los pasos a seguir.