Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la final ante España

La Albiceleste cayó al segundo lugar luego de la derrota 1-0 en la final del Mundial 2026. La Roja quedó como nueva líder de la clasificación.

Hoy 16:27

La Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

Con la consagración en Nueva Jersey, el seleccionado español no solo levantó la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, sino que también desplazó a la Albiceleste de la cima de la clasificación.

España quedó como nueva líder del ranking con 1995,88 puntos, mientras que el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que defendía el título conseguido en Qatar 2022, pasó al segundo lugar con 1970,30 unidades.

Durante el Mundial, la tabla se fue actualizando de manera constante. Argentina había comenzado la competencia como número uno, luego cedió su lugar durante el torneo y recuperó la cima tras vencer a Inglaterra en semifinales.

Sin embargo, la caída en la final ante España volvió a modificar el orden y dejó a La Roja en lo más alto. La próxima actualización oficial del ranking será el 7 de octubre.

Detrás de Argentina aparece Francia, tercera con 1948,97 puntos, mientras que Inglaterra quedó cuarta con 1922,38. Más atrás se ubican Brasil, quinto con 1804,92, y Marruecos, sexto con 1803,99.

La sorpresa dentro del top diez fue México, que alcanzó los 1754,30 puntos tras llegar hasta octavos de final en el torneo en el que fue coanfitrión.

Para qué sirve el ranking FIFA

El ranking FIFA cumple un rol importante en la organización de las competencias internacionales. En este Mundial, por ejemplo, fue clave para definir a las selecciones mejor posicionadas como cabezas de serie en los grupos del torneo, junto al anfitrión.

El sistema de clasificación mundial fue implementado el 31 de diciembre de 1992 y ordena a las federaciones que integran la FIFA según su rendimiento deportivo.

Desde agosto de 2018, el organismo utiliza una metodología denominada “SUM”, aprobada por el Consejo de la FIFA.

Este sistema suma o resta puntos a cada selección después de cada partido, en lugar de promediar los resultados obtenidos durante un período determinado, como ocurría con el método anterior.

La cantidad de puntos que se suma o se pierde depende de distintos factores, entre ellos el potencial relativo de los equipos enfrentados. Por eso, el sistema contempla que las selecciones mejor ubicadas tienen, en principio, mayores probabilidades de obtener buenos resultados ante rivales de menor posición.

Con este nuevo escenario, Argentina queda segunda en el ranking, detrás de España, aunque todavía mantiene ventaja sobre Francia, su perseguidor inmediato.