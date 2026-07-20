El sentido mensaje de David Beckham a Messi tras la derrota de Argentina ante España

El histórico futbolista inglés y copropietario de Inter Miami compartió un emotivo posteo para el capitán argentino después de la final del Mundial 2026.

Hoy 15:50

La imagen de Lionel Messi emocionado frente a la hinchada argentina, con la medalla de plata colgada tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, conmovió al mundo del fútbol.

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Uno de los que se expresó públicamente fue David Beckham, histórico futbolista inglés y copropietario de Inter Miami, quien mantiene una gran relación con el capitán de la Selección Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, Beckham compartió una foto de Messi visiblemente emocionado después de la final y le dedicó un mensaje breve, pero cargado de afecto.

“Nuestro capitán. No podríamos estar más orgullosos”, escribió el exfutbolista junto a la imagen del rosarino con la medalla de plata.

El gesto rápidamente generó repercusión entre los hinchas, especialmente por el vínculo que une a Beckham con Messi desde la llegada del argentino a Inter Miami.

Además, el inglés también felicitó a España por la consagración mundialista, luego del triunfo por 1-0 ante la Albiceleste.

“¡Campeones del Mundo! ¡Viva España! Felicitaciones a España por el torneo perfecto”, publicó Beckham junto a imágenes de los festejos del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

La final se resolvió en el segundo tiempo del alargue, con un gol agónico de Ferran Torres. Argentina, que buscaba defender el título conseguido en Qatar 2022 y convertirse en la primera bicampeona del mundo desde Brasil en 1958 y 1962, jugaba con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre del tiempo reglamentario.

Tras el partido, la delegación argentina dejó Nueva York y se espera que arribe al Aeropuerto de Ezeiza durante la tarde de este lunes.

Messi y Rodrigo De Paul, sin embargo, no abordaron el vuelo de regreso con el resto del plantel, ya que Inter Miami volverá a la actividad este miércoles, cuando enfrente a Chicago Fire por la MLS.