Se definió el futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El volante argentino no viene de una buena temporada y se definió su continuidad en el elenco español.

Hoy 15:10

Franco Mastantuono atraviesa un momento complicado en Real Madrid. El volante argentino no entra en los planes de José Mourinho, quien dio el visto bueno para que el club español busque una salida a préstamo durante este mercado de pases.

El exjugador de River había llegado con grandes expectativas y esperaba que la llegada del histórico entrenador portugués le permitiera recuperar protagonismo luego de una temporada irregular. Sin embargo, el técnico no lo tendría entre sus principales opciones y la dirigencia ya trabaja en la posibilidad de cederlo a otro equipo.

La llegada de Bernardo Silva y la posible incorporación de Michael Olise complican aún más el panorama para Mastantuono, quien también había perdido terreno frente a Arda Güler. Aunque su talento es reconocido y el Real Madrid desembolsó 60 millones de euros por su fichaje, su estilo de juego se superpone con el de otros futbolistas que actualmente tienen una mejor consideración dentro del plantel.

La idea del Merengue no es desprenderse definitivamente del mediocampista, sino enviarlo a préstamo sin obligación de compra para que pueda sumar minutos y recuperar confianza. La estrategia sería similar a la utilizada con Endrick, quien fue cedido al Olympique de Lyon.

Por Mastantuono no faltan interesados. Más de cinco clubes de España y otras grandes ligas europeas siguen de cerca su situación. A pesar de que River había fantaseado con su regreso a comienzos de junio, la dirigencia del Real Madrid priorizaría las propuestas provenientes de las principales competencias del continente.

El rótulo de “transferible” representa otro duro golpe para el argentino, que apenas tiene 18 años y atravesó varios momentos importantes en poco tiempo. Hace apenas dos meses quedó afuera de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, pese a haber formado parte del proceso y hasta haber utilizado la camiseta número 10 de Lionel Messi.

Su rendimiento en el gigante español terminó alejándolo de la Albiceleste y generando críticas entre los hinchas madridistas. En la última temporada disputó 35 partidos, aunque solo fue titular en 17, marcó tres goles, no registró asistencias y además sufrió una expulsión en un partido de La Liga ante Getafe.