Tras eliminar a River, Aldosivi inicia el Clausura visitando a Defensa y Justicia

El Halcón y el Tiburón se miden desde las 21.45, por el interzonal de la primera fecha del Torneo Clausura.

Hoy 07:02

Defensa y Justicia y Aldosivi se enfrentarán este jueves desde las 21.45 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por el interzonal de la primera fecha del Torneo Clausura. El Halcón intentará recuperarse después de la dura goleada sufrida ante Racing, mientras que el Tiburón buscará mantener el impulso que le dio la eliminación de River en la Copa Argentina.

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El equipo dirigido por Julio Vaccari viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras caer 4-1 ante Racing. El encuentro marcó el inicio del segundo ciclo del entrenador al frente del conjunto de Florencio Varela, que ahora buscará recuperarse ante su gente y cortar una racha negativa que lo tiene sin conseguir victorias desde el 1° de abril.

Enfrente estará un Aldosivi que llega con la moral en alto luego de dar uno de los grandes golpes de la Copa Argentina. El conjunto marplatense venció 3-1 a River y lo eliminó de la competencia, un resultado que le permitió renovar sus esperanzas en la lucha por la permanencia.

El Tiburón tiene además un desafío importante por delante, ya que fue el único equipo de la Liga Profesional que no consiguió ganar durante el primer semestre en el campeonato. Por eso, buscará comenzar el Torneo Clausura con una victoria que le permita cortar esa racha y sumar confianza en su objetivo de evitar el descenso.

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