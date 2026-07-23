"Los problemas del vecino bandeño van más allá de los servicios públicos"

El candidato a intendente de La Banda por el Partido Autonomista, Julio César Scabuzzo, planteó una mirada centrada en lo social y propuso políticas integrales en salud, alimentación y servicios.

Hoy 13:33

El candidato a intendente de La Banda por el Partido Autonomista, Dr. Julio César Scabuzzo, se refirió a la situación actual de la ciudad y a sus principales propuestas de cara a las elecciones municipales, en diálogo con Radio Panorama. Allí, sostuvo que las dificultades que atraviesan los vecinos exceden las cuestiones estructurales.

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“Mi experiencia en el campo de la salud me da una sensibilidad distinta. Conozco La Banda desde lo social y lo laboral, y vemos que la gente está mal más allá de los problemas de servicios”, expresó. En ese sentido, describió una realidad preocupante: “Desde la salud, muchos vecinos nos dicen que tienen que elegir entre comprar su medicación o la cena de sus hijos”.

Scabuzzo remarcó que su eventual gestión tendrá un fuerte enfoque social, con políticas orientadas a atender las necesidades más urgentes. “Tendremos una impronta social marcada, con un programa de atención integral para que el vecino no tenga que elegir”, afirmó. Entre sus propuestas, mencionó la implementación de un plan de medicamentos articulado con políticas alimentarias.

En esa línea, cuestionó la falta de espacios de contención: “Se perdieron los comedores municipales y ya no existen como deberían”, señaló, y planteó la necesidad de recuperarlos con una mirada enfocada en la alimentación adecuada, especialmente en la primera infancia.

En relación a los servicios públicos, el candidato consideró que existen falencias que deben ser atendidas con urgencia. “La recolección de residuos es insuficiente”, sostuvo, y propuso modernizar el sistema, incorporar herramientas para los vecinos y promover políticas de reciclado. Además, destacó la importancia de la educación ambiental desde edades tempranas.

Por otro lado, Scabuzzo se refirió a la administración de los recursos municipales y aseguró que su gestión priorizará la eficiencia. “Con el mismo ingreso hay que gestionar y administrar”, indicó, y agregó que cuentan con experiencia para gobernar en contextos difíciles.

Finalmente, afirmó que reclamará los fondos que corresponden por coparticipación, aunque aclaró que eso no será un obstáculo para iniciar la gestión. “No tengamos miedo de salir a pedirle a la Provincia o a la Nación lo que necesitamos”, concluyó.