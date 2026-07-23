Caputo descartó nuevos anuncios de retenciones y prometió que seguirán bajando si mejora el superávit fiscal

El ministro de Economía aseguró que no habrá nuevas medidas inmediatas para el campo, aunque ratificó que el objetivo del Gobierno es continuar reduciendo los derechos de exportación conforme se consoliden las cuentas públicas.

Hoy 16:57

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este jueves la Exposición Rural de Palermo y llevó un mensaje de tranquilidad al sector agropecuario. Aunque existían expectativas sobre un posible anuncio de nuevas rebajas en las retenciones, el funcionario aclaró que no habrá medidas adicionales por el momento, ya que los cambios fueron anunciados en mayo.

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Caputo sostuvo que la continuidad de la reducción de los derechos de exportación dependerá del fortalecimiento del superávit fiscal, al considerar que un mayor equilibrio en las cuentas públicas permitirá avanzar con nuevas bajas. En ese sentido, reiteró que la intención del Gobierno es mantener ese camino de manera gradual.

Durante su recorrida por la muestra, el ministro estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza y fue recibido por las autoridades de la Sociedad Rural Argentina, encabezadas por Nicolás Pino y Eloísa Frederking.

El titular del Palacio de Hacienda también destacó que el actual modelo económico brinda previsibilidad y estabilidad, condiciones que, según afirmó, favorecen las inversiones y el crecimiento de la producción. Como ejemplo, señaló que el Banco Central logra adquirir en promedio unos 100 millones de dólares diarios, impulsado por el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones.

Además, Caputo remarcó que el campo continúa siendo uno de los motores de la economía argentina y aseguró que el Gobierno busca revertir las políticas que, a su entender, perjudicaron al sector durante las últimas décadas. En ese marco, afirmó que los productores reconocen el esfuerzo oficial y que la actividad agropecuaria seguirá siendo una prioridad dentro de la agenda económica.

El funcionario recordó que el objetivo final es eliminar las retenciones, aunque reiteró que ese escenario solo podrá concretarse en la medida en que la situación fiscal lo permita. También señaló que el propósito de los anuncios realizados meses atrás fue brindar previsibilidad al sector y confirmar que la reducción continuará en los próximos años.

Un cronograma de rebajas hasta 2028

El último paquete de medidas para el agro fue presentado el 22 de mayo, cuando el Gobierno dio a conocer un esquema de reducción gradual de retenciones para distintos cultivos.

El plan prevé bajas escalonadas hasta 2028, con una disminución progresiva de las alícuotas para trigo, cebada, soja y el resto de las producciones. Según las estimaciones oficiales, el costo fiscal de esta política será creciente en los próximos años, aunque desde el Ejecutivo consideran que podrá sostenerse gracias a una mayor recaudación y al fortalecimiento de la economía.

"Hay incentivos para todas las industrias"

Más allá del sector agropecuario, Caputo afirmó que el esquema económico impulsado por el Gobierno beneficia a todas las actividades productivas, al generar incentivos para quienes producen y generan divisas.

Sus declaraciones se conocieron un día después de la difusión de los últimos datos de actividad económica. Mientras el agro mostró un crecimiento del 4,6%, otros sectores vinculados al consumo interno, como el comercio y la industria manufacturera, continúan registrando indicadores negativos.

Para el ministro, el rumbo económico permitirá consolidar la recuperación y seguir avanzando con medidas de alivio para los sectores productivos, siempre que las condiciones fiscales acompañen ese proceso.