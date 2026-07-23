Buscan desesperadamente a una gatita que se perdió durante los festejos por el triunfo de Argentina

La mascota desapareció el pasado 11 de julio en el barrio Jardín. Sus dueños piden la colaboración de los vecinos para poder encontrarla.

Hoy 18:23

Una familia de Santiago del Estero busca intensamente a su gatita, que desapareció el sábado 11 de julio en medio de los festejos por un partido de la Selección Argentina.

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Según contaron sus dueños, el animal se asustó por los ruidos y salió de la vivienda, ubicada en la zona de Víctor Alcorta y Los Fresnos, entre las calles Los Pinos y Los Fresnos, en el barrio Jardín. Desde ese momento no volvieron a verla.

La gatita tiene un año y medio, está castrada y, de acuerdo con la familia, nunca antes se había escapado, por lo que creen que puede encontrarse desorientada.

Por ello, solicitaron la colaboración de los vecinos de la zona y de quienes puedan haberla visto o rescatado. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 3856223388.

"Si la ven, por favor llámenos. La extrañamos mucho y queremos que vuelva a casa", expresaron sus dueños, con la esperanza de poder reencontrarse pronto con su mascota.