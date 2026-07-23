Otamendi llegó al River Camp, entrenó a la par y podría ser titular ante Barracas Central

A pocos días de la final del Mundial ante España, el defensor se sumó al plantel de River y quedó a disposición de Eduardo Coudet. Gonzalo Montiel también trabajó con normalidad y ambos podrían estar desde el arranque el próximo sábado.

Hoy 18:36

A cuatro días de la final de la Copa Mundial de la FIFA, Nicolás Otamendi se presentó por primera vez en el River Camp y se entrenó a la par de sus compañeros. El defensor, al igual que Gonzalo Montiel, se puso a disposición de Eduardo Coudet y ambos se perfilan para ser titulares ante Barracas Central.

Los dos subcampeones del mundo representan importantes regresos para el Millonario, que buscará recuperarse rápidamente de la dura eliminación de la Copa Argentina tras la derrota frente a Aldosivi en Salta. El próximo desafío será el sábado, cuando reciba al Guapo en el Estadio Monumental.

De acuerdo con el equipo que tiene en mente el Chacho Coudet, Santiago Beltrán ocuparía el arco, mientras que Otamendi y Montiel integrarían la línea defensiva junto a Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. En el mediocampo aparecerían Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván.

En el ataque, en tanto, Facundo Colidio sería una de las fijas y compartiría la delantera con Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas. La presencia de los dos mundialistas le daría experiencia y jerarquía a un equipo que necesita volver a la victoria en el torneo local.

Otamendi llega después de una intensa temporada en Benfica, donde disputó 49 partidos bajo las órdenes de José Mourinho. El entrenador portugués intentó convencerlo para que continuara en el club, pero el defensor decidió no renovar su contrato y regresar al fútbol argentino.

En el último Mundial, el defensor disputó siete de los ocho partidos posibles. Sin embargo, solo en dos encuentros jugó más de 40 minutos: frente a Jordania en la fase de grupos y en la final contra España, cuando ingresó para reemplazar al lesionado Lisandro Martínez.