El capitán que provocó la muerte de Mila Yankelevich se declaró culpable y será condenado en octubre

Yusiel López Insua admitió su responsabilidad por negligencia marítima en el choque ocurrido en Miami, donde murieron tres niñas. Aceptó un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos para evitar el juicio.

Hoy 17:01

El capitán del remolcador involucrado en el trágico accidente náutico que terminó con la vida de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos y afrontará una condena tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Yusiel López Insua, de 47 años, admitió su responsabilidad por homicidio involuntario por negligencia marítima, evitando así un juicio oral. Como parte del acuerdo, deberá cumplir un año de prisión efectiva, mientras que la sentencia definitiva será dictada el próximo 13 de octubre.

Según trascendió, la defensa del capitán había manifestado meses atrás que el acusado prefería asumir su responsabilidad para evitar que las familias de las víctimas tuvieran que revivir el dolor durante un proceso judicial. Tras la audiencia, su abogado aseguró que el hombre está profundamente arrepentido por lo ocurrido y lamentó el sufrimiento causado.

La fiscalía fue contundente al describir las causas del accidente. Los investigadores sostuvieron que López Insua conducía un remolcador que empujaba una pesada barcaza con la visibilidad reducida, sin designar un vigía y utilizando su teléfono celular mientras navegaba, incumpliendo normas básicas de seguridad.

Cómo ocurrió la tragedia

El siniestro tuvo lugar el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne, en Miami. El remolcador trasladaba una barcaza cargada con escombros cuando atravesó una zona con intensa circulación de embarcaciones recreativas.

En ese momento, un velero perteneciente a un campamento del Miami Yacht Club quedó sin propulsión y terminó en la trayectoria del remolcador. El instructor que estaba al mando intentó advertir el peligro, pero la colisión fue inevitable.

Las pericias determinaron además que el teléfono del capitán registró actividad en plataformas de comercio electrónico durante la navegación e incluso en los instantes cercanos al impacto, un elemento que reforzó la acusación por negligencia.

Tres niñas perdieron la vida

Como consecuencia del choque fallecieron Mila Yankelevich, de 7 años; Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle "Ari" Mazi Buchman, de 10 años, quien tenía familiares argentinos.

Las tres menores quedaron atrapadas debajo de la barcaza y murieron por ahogamiento, pese a que llevaban colocados los chalecos salvavidas reglamentarios. En tanto, el instructor y otros dos niños lograron sobrevivir tras salir de debajo de la embarcación.

Desde la Guardia Costera de Estados Unidos remarcaron que el caso refleja la importancia de respetar estrictamente las normas de seguridad marítima, mientras que los investigadores destacaron el trabajo conjunto que permitió esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la Justicia.