Detienen a joven por robo en vivienda de barrio Congreso

Un joven de 19 años fue detenido en Villa Mariano Moreno por un robo en una vivienda y enfrenta prisión preventiva por 21 días debido a riesgos procesales.

Hoy 17:41

El pasado 20 de julio de 2026, un joven de 19 años identificado como B.G. fue detenido en Villa Mariano Moreno tras ser sorprendido dentro de una vivienda en el barrio Congreso.

El Ministerio Fiscal solicitó al juez la prisión preventiva del acusado por un periodo de 21 días, argumentando la existencia de riesgos procesales y la necesidad de completar la investigación.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos está a cargo de la investigación, representada por la Auxiliar de Fiscal Jessica Corti, quien participó en la audiencia de control de la aprehensión y formalización de la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal formuló cargos contra B.G. por robo agravado, ya que el delito fue cometido con efracción y escalamiento, y solicitó la prisión preventiva mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias.

El juez actuante accedió a los pedidos fiscales, considerando los elementos presentados y la gravedad del caso, lo que resultó en la imposición de la medida cautelar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:45 AM, cuando la dueña de la vivienda no se encontraba en su domicilio. B.G. trepó una reja de aproximadamente 2,30 metros, forzó la puerta principal y accedió al interior.

Una vez dentro, sustrajo diversos objetos, incluyendo una plancha, zapatillas, una campera gris y una radio grabadora, así como un televisor de 32 pulgadas, que dejó en la vereda al ser sorprendido por la policía.