Villarruel fue invitada a la Expo Rural y crece la expectativa por un nuevo encuentro con Milei

La titular del Senado fue invitada al acto central de este domingo y aún no confirmó su presencia, lo que alimenta las expectativas por un nuevo encuentro con el Presidente.

Hoy 17:59

La Sociedad Rural Argentina (SRA) extendió una invitación formal a la vicepresidenta Victoria Villarruel para participar del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, que se llevará a cabo este domingo y será encabezado por el presidente Javier Milei. Hasta el momento, la titular del Senado mantiene el hermetismo sobre su agenda y no confirmó si asistirá.

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La posibilidad de que ambos coincidan en el tradicional evento llega en un contexto de marcada distancia política entre el Presidente y su vice, quienes desde hace meses mantienen una relación prácticamente nula y han evitado mostrarse juntos en actividades oficiales.

En los últimos días, la tensión volvió a quedar expuesta luego de que Villarruel difundiera un mensaje sobre la soberanía de las Islas Malvinas, una postura que volvió a diferenciarse de la estrategia comunicacional adoptada por la Casa Rosada.

De concretarse su presencia, no sería la primera vez que ambos compartan un acto institucional en medio de la interna. En las celebraciones por el Día de la Bandera en Rosario y durante la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, la vicepresidenta confirmó su asistencia a último momento, lo que obligó a reorganizar los protocolos para evitar situaciones incómodas entre las autoridades nacionales.

Por su parte, Milei llegará al predio de Palermo tras su viaje a Brasil, donde tiene previsto reunirse con Flavio Bolsonaro. Luego encabezará la ceremonia central de la Expo Rural y brindará un discurso ante representantes de la Mesa de Enlace y referentes del sector agropecuario.