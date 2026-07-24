Paredes puso en duda su futuro en la Selección: “No sé si voy a seguir”

El capitán de Boca habló tras la victoria ante O’Higgins, analizó la derrota de Argentina en la final del Mundial y abrió una incógnita sobre su continuidad en la Albiceleste.

Hoy 09:33

Leandro Paredes volvió a jugar en La Bombonera con la camiseta de Boca tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, pero luego del triunfo por 1-0 ante O’Higgins dejó una frase que sacudió al mundo albiceleste.

Apenas cuatro días después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, el mediocampista habló sobre el golpe que significó perder el partido decisivo y puso en duda su continuidad en la Selección.

“No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar”, expresó Paredes al ser consultado por su futuro.

Antes, el volante se había referido a la lesión en la costilla que lo afectó durante el tramo final del Mundial y explicó cómo logró llegar en condiciones al compromiso con Boca.

“Los primeros días fueron duros porque tenía una fisurita, pero ahora estoy mejor. El dolor fuerte fueron los primeros días después del partido con Egipto y lo fuimos llevando bien con traumatólogos y demás para aguantar lo que más podía”, señaló en diálogo con ESPN.

Paredes también descartó las teorías conspirativas que circularon alrededor de la final ante España y fue contundente al analizar el resultado.

“Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial... Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años”, afirmó.

En esa línea, el mediocampista remarcó el valor del proceso de la Selección Argentina, más allá del dolor por no haber podido conquistar el bicampeonato.

“Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después”, agregó.

Luego, profundizó sobre lo que significará superar la derrota en la final del mundo.

“Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez”, reconoció.

Paredes también destacó que, pese al resultado, la gente volvió a sentirse representada por el equipo.

“Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos. Aunque perdimos la final, la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado por la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni, el capitán de Boca dejó una reflexión que también incluyó al resto del plantel.

“Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma”, cerró.